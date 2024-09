Starmer, cittadini britannici lascino Libano immediatamente

agenzia

Premier rafforza l'avvertimento prima della riunione Onu

LONDRA, 25 SET – I cittadini britannici ancora presenti in Libano devono “lasciare immediatamente” il Paese sullo sfondo dell’escalation militare fra Israele e Hezbollah. Lo ha detto il premier Keir Starmer, intervistato dai media dopo il suo intervento clou ieri al congresso laburista (che si chiude ufficialmente in queste ore) e prima di un previsto viaggio a New York per l’assemblea generale dell’Onu. Le parole di Starmer, che ha evocato anche un’accelerazione dei piani di evacuazione da parte del governo, rafforzano i moniti già lanciati dal Foreign Office. Ieri il premier aveva invocato “una de-escalation al confine fra Libano e Israele”.

