Starmer, ‘con il voto è tempo di cambiare in meglio’

agenzia

'I Tory dopo 14 anni al potere hanno lasciato un Paese insicuro'

LONDRA, 22 MAG – E’ giunto il tempo di “cambiare in meglio”. Lo ha detto il leader laburista Keir Starmer in un discorso dopo che il premier conservatore Rishi Sunak ha annunciato la convocazione delle elezioni politiche nel Regno Unito per il 4 luglio. “I conservatori hanno lasciato il nostro Paese insicuro” dopo 14 anni al potere, ha aggiunto.

