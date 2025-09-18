Starmer, con Trump accordi record da 250 miliardi

agenzia

Premier Gb ringrazia il presidente Usa

LONDRA, 18 SET – Gli accordi economici bilaterali raggiunti nel vertice di oggi fra il presidente americano Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer promuoveranno “un record” di investimenti reciproci fra “le due sponde dell’Oceano” pari a 250 miliardi di sterline complessivi. Lo ha detto Starmer nella conferenza stampa finale con Trump, a Chequers, ringraziando il presidente Usa al suo fianco. Il presidente americano Donald Trump “è un mio amico, un nostro amico” e noi “ci piacciamo sinceramente”. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer, con al fianco l’ospite Usa, a margine del vertice di Chequers, rivolgendosi alla stampa e una vasta platea di importanti rappresentanti del business di entrambi i Paesi prima della firma di un documento che suggella un serie di accordi economici in ambito tecnologico, energetico, sulla difesa e di cooperazione in settori come il nucleare civile e l’intelligenza artificiale: per un totale d’investimenti incrociati indicati in 250 miliardi di sterline e con una stima di 1,5 milioni di posti di lavoro futuri.

