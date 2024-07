Starmer, ‘giudicateci da fatti, la crescita è la priorità’

agenzia

I ministri dovranno garantire efficienza e standard di condotta

LONDRA, 06 LUG – “Vogliamo essere giudicati dai fatti, non dalle parole”: così il nuovo premier britannico Keir Starmer nella prima conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri d’esordio. Starmer ha parlato della necessità di “attuare il cambiamento da parte di un Labour che è cambiato” a partire da un piano per il rilancio della “crescita dell’economia” da delineare martedì. Ha poi detto che visiterà Scozia, Galles e Irlanda del Nord, notando come il suo governo abbia “un mandato pieno”, essendo “il primo partito in Inghilterra, Scozia e Galles”. Ha infine aggiunto di aver chiarito cosa attenda dai ministri in termini di condotta ed efficienza.

