Starmer, ‘piano su Gaza sbagliato, Israele lo riconsideri’

Premier Gb: 'Non assicura il rilascio degli ostaggi'

Di Redazione |

LONDRA, 08 AGO – Il premier britannico Keir Starmer ha affermato che Israele dovrebbe riconsiderare il suo piano, “sbagliato”, di prendere il controllo di Gaza City. “Questa azione non contribuirà in alcun modo a porre fine al conflitto, né ad assicurare il rilascio degli ostaggi”, ha aggiunto, avvertendo che “porterà solo a un ulteriore spargimento di sangue”.

