Starmer sente Trump sui dazi, ‘progressi fra Usa e Gb’

agenzia

Premier evoca pure confronto su dossier Ucraina, Iran e Yemen

LONDRA, 18 APR – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha avuto oggi un nuovo colloqui telefonico con il presidente americano Donald Trump dedicato in primis alla questione dei dazi Usa. Lo riporta Downing Street precisando che “i due leader hanno discusso dei negoziati produttivi in corso fra Regno Unito e Usa” su un accordo bilaterale commerciale post Brexit e che sir Keir ha evidenziato “l’impegno in favore del libero scambio” assieme “all’importanza di proteggere gli interessi nazionali”. Sono stati inoltre discussi gli ultimi sviluppi “sulla situazione relativa all’Ucraina e all’Iran”, e “le ultime azioni contro gli Houthi nello Yemen”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA