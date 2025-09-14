Starmer sul raduno dell’ultradestra, ‘non ci intimidirà’

agenzia

Gb 'non lascia sue bandiere a chi predica violenza e razzismo'

LONDRA, 14 SET – Il premier laburista britannico Keir Starmer ha reagito al grande raduno anti-immigrazione promosso ieri a Londra dell’ultradestra, raduno durante il quale Elon Musk ha invocato in video la caduta del suo governo, assicurando che non intende permettere alcuna “intimidazione” a sfondo razzista nel Regno Unito. In un messaggio diffuso oggi, Starmer ha inoltre ribadito di non voler lasciare “le bandiere” nazionali britanniche o quelle dell’Inghilterra con la croce di San Giorgio nelle mani di chi predica violenza, divisione e paura.

