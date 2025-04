Starmer-von der Leyen, sanzioni a Mosca fino a stop guerra

agenzia

Gb e Ue impegnate a sganciarsi dall'energia russa e a riarmarsi

LONDRA, 24 APR – Le sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina, in particolare quelle sull’energia, devono restare in vigore almeno fino a quando Mosca non accetterà un cessate il fuoco incondizionato. Lo ha detto oggi il premier britannico Keir Starmer, in un faccia a faccia con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine del vertice di Londra sulla sicurezza energetica. Ribadito poi l’impegno di entrambi a sganciarsi dalla forniture energetiche russe per “non essere più ricattati”. Mentre Von der Leyen ha anche evocato l’incremento delle spese militari fra i Paesi Ue sulla scia del Regno Unito.

