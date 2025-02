Starmer, ‘Zelensky leader democraticamente eletto’

agenzia

E sente leder ucraino, 'sostenere sforzi per pace duratura'

ROMA, 19 FEB – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha avuto una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky. Lo rende noto in serata un portavoce di Downing Street, come riporta Sky News. “Il primo ministro ha espresso il suo sostegno al presidente Zelensky in quanto leader democraticamente eletto e ha affermato che era perfettamente ragionevole sospendere le elezioni in tempo di guerra, come fece il Regno Unito durante la seconda guerra mondiale”. Il primo ministro britannico ha ribadito “il suo sostegno agli sforzi guidati dagli Stati Uniti per ottenere una pace duratura che scoraggi la Russia da qualsiasi futura aggressione”.

