Stati democratici Usa fanno causa a Trump sullo ius soli

agenzia

'Abolizione viola la costituzione e le leggi sull'immigrazione'

WASHINGTON, 21 GEN – Gli Stati e le città americane democratiche lanciano la loro prima azione legale contro l’amministrazione Trump per cercare di bloccare il decreto che abolisce lo Ius Solis, prevedendo che ai bambini nati negli Stati Uniti da immigrati illegali nel Paese o senza un visto non permanente non sia concessa automaticamente la cittadinanza. Nell’azione legale gli stati democratici affermano che l’abolizione dello Ius Soli viola la costituzione e le leggi sull’immigrazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA