«Stati Uniti derubati per decenni da amici e nemici», Trump non arretra sui dazi e rilancia

il caso

Il presidente Usa è tornato sulla questione delle tariffe scrivendo sul suo social

«Gli Stati Uniti sono stati derubati sul commercio e la difesa da amici e nemici per decenni. Ci è costato trilioni di dollari e questo non è più sostenibile, non lo è mai stato».

E’ quanto scrive Donald Trump su Truth Social, aggiungendo che «i Paesi dovrebbero sedersi e dire “grazie” per i tanti di anni di passaggi gratuiti, ma ora sappiamo che dovete fare quello che è giusto per l’America. Noi dovremmo rispondere – conclude il presidente americano – grazie per la comprensione per la situazione in cui ci troviamo, l’apprezziamo molto».

