Steinmeier a Musk, ‘influenza su X minaccia la democrazia’

L'endorsement all'AfD 'ingerenza palese, scelta è dei tedeschi'

BRUXELLES, 27 DIC – “L’influenza esterna è un pericolo per la democrazia: sia quando è nascosta, come di recente nelle elezioni in Romania, sia quando è aperta e palese, come avviene attualmente in modo intenso sulla piattaforma X”. Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier nel suo discorso per annunciare le elezioni anticipate il 23 febbraio riferendosi, pur senza citarlo, al recente endorsement di Elon Musk all’AfD. “La scelta elettorale spetta esclusivamente ai cittadini tedeschi aventi diritto di voto”, ha sottolineato Steinmeier, lanciato poi un appello a tutti i partiti affinché conducano una campagna elettorale “equa” e “trasparente”.

