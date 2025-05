Steinmeier, la guerra di Putin è solo follia imperialista

agenzia

Presidente tedesco: 'Niente a che vedere con lotta al nazismo'

BERLINO, 08 MAG – La guerra d’invasione in Ucraina è “pura follia imperialista”. È quello che ha detto il presidente tedesco Frank Walter Steinmier, parlando al Bundestag per l’ottantesimo anniversario della capitolazione tedesca. “La guerra lanciata da Vladimir Putin non ha niente a che vedere con la lotta contro il nazismo – ha affermato – questa non è altro che una copertura” per una “follia imperiale” e dei “crimini atroci”.

