Steinmeier, ‘Trump non ha riguardo delle regole’

agenzia

L'attacco del presidente tedesco alla Conferenza di Monaco

BERLINO, 14 FEB – “L’amministrazione di Trump non ha riguardo per le regole stabilite”. Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Monaco. “La nuova amministrazione americana ha un diverso modo di vedere il mondo rispetto noi. Una che non ha riguardo per le regole stabilite, la partnership e la fiducia. Questo non possiamo cambiarlo”, ha affermato.

