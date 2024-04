Stoltenberg, non è troppo tardi perché l’Ucraina prevalga

agenzia

'Negli ultimi mesi alleati non hanno fornito sostegno promesso'

BERLINO, 25 APR – “Non è troppo tardi per far prevalere l’Ucraina”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in visita a Berlino. Stoltenberg ha detto che “non è troppo tardi per l’Ucraina per prevalere” contro la Russia, a patto che i suoi alleati mantengano le promesse di fornire più armi. “Negli ultimi mesi, gli alleati della Nato non hanno fornito il sostegno promesso”, ha detto in un discorso durante una visita a Berlino.

