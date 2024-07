Stoltenberg,Cina sempre più vicina a Nato in Europa-Africa

agenzia

'Pechino non può continuare a sostenere la guerra della Russia'

WASHINGTON, 11 LUG – “Le recenti esercitazioni militari con la Bielorussia vicino alla Polonia mostrano come i regimi autoritari siano sempre più autoritari e la Cina si sta avvicinando sempre di più alla Nato sia in Europa che in Africa”: lo ha detto il segretario generale uscente della Nato Jens Stoltenberg nella conferenza stampa conclusiva del summit dell’Alleanza a Washington, ribadendo che Pechino non può continuare a sostenere la guerra della Russia in Ucraina senza danneggiare la sua immagine e i suoi interessi, una frase contenuta nella dichiarazione finale del summit.

