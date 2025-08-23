Stop Pentagono ai raid ucraini a lungo raggio sulla Russia

agenzia

Wsj: 'Il blocco da mesi, a decidere su Atacms è Hegseth'

NEW YORK, 23 AGO – Il Pentagono ha bloccato per mesi l’uso di missili a lungo raggio da parte dell’Ucraina per colpire la Russia. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali una procedura di approvazione ad alto livello del Dipartimento della Difesa ha impedito all’Ucraina dalla tarda primavera di lanciare Atacms contro obiettivi russi. Il processo di approvazione dà al capo del Pentagono Pete Hegseth la parola finale sull’uso degli Atacms da parte di Kiev. La procedura ha di fatto ribaltato quanto deciso da Joe Biden che, aveva consentito all’Ucraina di colpire all’interno della Russia con gli Atacms.

