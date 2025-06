Strage a Graz, migliorano le condizioni dei feriti ricoverati

agenzia

Media, 'alcuni ancora in terapia intensiva, ma tutti stabili'

ROMA, 11 GIU – Sei delle persone colpite ieri nella sparatoria nella scuola di Graz restano in Ospedale Universitario LKh, quattro in terapia intensiva e due già trasferiti in reparto generale. Lo riportano i media austriaci sottolineando che le loro condizioni sono in miglioramento e anche uno, che ieri era critico, è ora stabile. Un altro ferito è ricoverato presso l’Ospedale Regionale Graz II/Ovest. Sta bene ed è stabile, ma rimane in terapia intensiva mentre i quattro pazienti in cura presso l’Ospedale Universitario di Graz sono tutti in condizioni stabili.

