Strage di Southport: è morta anche una terza bambina, cinque i minori ancora in gravi condizioni

GRAN BRETAGNA

E’ morta una terza bambina accoltellata ieri durante una festa in un centro estivo a Southport. Lo ha reso noto la polizia in un comunicato, nel quale precisa che “la bambina di nove anni è morta in ospedale questa mattina” in seguito alle ferite riportate. Ieri a rimanere vittima del 17enne responsabile dell’attacco una bimma di sei e una di sette. Altri otto bambini sono rimasti feriti, cinque dei quali versano “in condizioni critiche”, ha fatto sapere la polizia.