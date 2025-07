Strage in Ecuador, 17 morti in un attacco armato in un bar

agenzia

L'agguato a El Empalme, ipotesi regolamento di conti

QUITO, 28 LUG – Almeno 17 persone sono state uccise e quattro ferite in un attacco armato registrato nella notte tra domenica e lunedì a El Empalme, nella provincia ecuadoriana di Guayas. Le vittime si trovavano sedute ai tavolini di un bar all’aperto quando uomini armati a bordo di due pickup hanno aperto il fuoco con pistole e fucili automatici. Secondo la polizia si indaga su diverse piste ma l’ipotesi principale è un regolamento di conti tra gruppi criminali. Si tratta della seconda strage in pochi giorni nella regione: il 19 luglio, nove persone sono state uccise in un biliardo a Playas in un’azione simile. Guayas, e in particolare l’area intorno a Guayaquil, è l’epicentro della crisi di sicurezza che colpisce l’Ecuador dal 2021, alimentata dal riassetto delle alleanze tra bande locali e cartelli del narcotraffico internazionale. Il Paese, scelto dai narcos come snodo logistico per il traffico di cocaina, è precipitato in una spirale di violenza che lo ha reso tra i più pericolosi dell’America latina. Nel 2024, il presidente Daniel Noboa ha dichiarato lo stato di “conflitto armato interno” e classificato le bande come organizzazioni terroristiche.

