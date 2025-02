La strage in Svezia: 11 morti compreso il killer per sparatoria in una scuola

Assurdità

A colpire sarebbe stato un 35enne svedese, ignoto alle autoritá

E’ di 11 morti, incluso l’aggressore, il bilancio della sparatoria di ieri in una scuola di Orebro, in Svezia. Lo rende noto la polizia, che poi aggiunge: “Il motivo non é ancora noto, ma tutto lascia pensare che l’autore abbia agito da solo, senza motivazioni ideologiche”. A colpire sarebbe stato un 35enne svedese, ignoto alle autoritá. La sparatoria é avvenuta nel Campus Risbergska, dove si tengono corsi per adulti, di recupero anni scolastici, lingua svedese e avviamento professionale, molto seguiti da migranti.