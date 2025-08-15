Stretta di mano Trump-Putin, poi lo storico incontro tra i due presidenti sull’Ucraina (ma non solo)

IN ALASKA

Poi i due leader sono saliti su un'auto insieme prima di riunire le due delegazioni

Stretta di mano fra Donald Trump e Vladimir Putin alla Joint base Elmendorf-Richardson ad Anchorage in Alaska. È cominciato così lo storico incontro tra i due presidenti che ha come argomento principale i negoziati per trovare la pace nella guerra tra Russia e Ucraina (o almeno un cessate il fuoco) ma che ha un’agenda molto più ampia, da possibili progetti economici congiunti al controllo degli armamenti nucleari, alla costruzione delle condizioni «a lungo termine» per la pace a livello globale.

Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente americano appena sceso dall’aereo presidenziale. L’incontro è il primo fra Putin e un presidente americano da quanto Putin incontrò nel 2021 Joe Biden a Ginevra. La stretta di mano è avvenuta sul tappeto rosso allestito per Putin.

Donald Trump ha applaudito Vladimir Putin al suo arrivo ad Anchorage alzando il pollice in segno di saluto. Lo zar ha ricambiato con un caloroso sorriso.

Trump e Putin poi sono saliti in macchina insieme. I due leader sono montati su una limousine che li attendeva all’aeroporto della Joint Base Elmendorf-Richardson. I due , ripresi dalle telecamere, sono apparsi molto sorridenti.

La scelta insolita

La scelta di farsi accompagnare da Putin nel veicolo presidenziale, è una mossa insolita per un presidente americano. Già nel 2018 il tycoon aveva espresso il desiderio di ospitare il dittatore nordcoreano Kim Jong sulla sua auto, ma i consiglieri lo avevano convinto a rinunciare. Inoltre, diversi media americani riportano l’assenza di interpreti a bordo del “Beast” – così è chiamata l’auto superblindata di Trump – a differenza di quanto avverrà durante gli incontri. Putin sa comunque parlare inglese a un buon livello – scrive il New York Times – e i due saranno stati probabilmente in grado di scambiarsi qualche battuta nei dieci minuti di tragitto prima di passare alle formalità.

Dopo il breve tragitto in auto, i due leader si sono fatti fotografare ancora insieme alle rispettive delegazioni nella stanza dove si tiene il vertice di Anchorage, davanti a uno sfondo blu con la scritta “Pursuing Peace” (“Perseguire la Pace”). I presidenti non hanno risposto alle domande dei media prima dei colloqui.

I colloqui

Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato Steve Witkoff sono seduti accanto a Trump, mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il consigliere Yuri Ushakov affiancano Putin.

Quindi Donald Trump e Vladimir Putin hanno dato inizio al loro incontro in Alaska, che secondo il Cremlino potrebbe durare anche 6-7 ore. Ora il mondo è in attesa di una possibile conferenza stampa congiunta ma soprattutto di buone notizie sulla pace in Ucraina.