Stretta in Libano, stop a bandiere di fazioni, solo dello Stato

agenzia

A Beirut via simboli politici e religiosi, anche foto Nasrallah

TEL AVIV, 16 APR – Per la prima volta nella storia del Libano, il governo ha deciso di rimuovere le bandiere di tutte le organizzazioni non di Stato che sventolano a Beirut. Verranno quindi issate solo le bandiere nazionali. Le autorità hanno già avviato un’operazione per eliminare i vessilli delle organizzazioni, tra cui quelle di Hamas e Hezbollah, dalle strade anche nel cuore della capitale, dove è stata fatta eliminare anche la bandiera del partito sciita Amal. Le guardie di sicurezza, come mostrano le foto pubblicate dai social libanesi, hanno incominciato a strappare dai muri le gigantografie di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso dall’Idf.

