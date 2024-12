Drogò e fece violentare per anni la moglie: il marito condannato a 20 anni di carcere, da 3 a 13 anni per gli altri 50 stupratori

LA SENTENZA

Il tribunale penale di Vaucluse ha condannato il principale imputato al processo Pelicot, l’ex marito di Gisèle, Dominique, a vent’anni di reclusione, su richiesta dell’accusa. Pelicot è stato riconosciuto colpevole di aver violentato e sedato la moglie e di averla fatta sottoporre a stupri ad opera di decine di altri uomini per un periodo di dieci anni.

Sono stati dichiarati tutti colpevoli i 51 imputati nel processo sugli stupri di Mazan, compreso il marito della vittima Dominique Pelicot. Gran parte di essi vengono ritenuti colpevoli di «stupro aggravato in riunione e somministrazione» di droghe a Gisèle Pelicot.

Il giudice sta elencando via via le varie sentenze: oltre ai 20 anni di carcere per il marito Dominique, per gli altri le pene finora inflitte dal tribunale di Avignone vanno dai 3 ai 13 anni di reclusione.

Ad esempio, Jean-Pierre M. viene condannato a 12 anni di carcere. Jacques C. a 5 anni di cui 3 con la condizionale. Nove anni per Christian L., 8 per Cyrille D.La maggior parte degli imputati condannati oggi verranno inoltre schedati sul Fijais, banca dati francese che include gli autori di reati sessuali o violenti.