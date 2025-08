Sudafrica, corni rinoceronti ‘radioattivi’ contro i bracconieri

agenzia

'Isotopi innocui per gli animali ma rilevabili da dogane'

Un’università sudafricana ha lanciato una campagna anti-bracconaggio che prevede l’iniezione nei corni dei rinoceronti di isotopi radioattivi che, a suo dire, sono innocui per gli animali ma che possono essere rilevati dagli agenti doganali. Lo riporta il Guardian. Nell’ambito del progetto – chiamato ‘Rhisotope Project’ – che coinvolge l’Università del Witwatersrand, funzionari dell’energia nucleare e ambientalisti, cinque rinoceronti sono stati iniettati in quello che l’università spera sarà l’inizio di un’iniezione di massa della popolazione di rinoceronti in declino. L’anno scorso, circa 20 rinoceronti in un santuario sono stati iniettati con isotopi in esperimenti che hanno aperto la strada al lancio iniziato ieri. Gli isotopi radioattivi, anche a bassi livelli, possono essere rilevati dai rilevatori di radiazioni presenti negli aeroporti e alle frontiere, consentendo l’arresto di bracconieri e trafficanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA