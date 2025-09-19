Sudan, 75 morti in un attacco a moschea in campo profughi

agenzia

(ANSA-AFP) – PORT SUDAN, 19 SET – Le forze paramilitari sudanesi hanno ucciso 75 persone in un attacco con un drone che ha colpito una moschea in un campo per sfollati nel Darfur, ha riferito un gruppo umanitario che opera sul posto. L’attacco è avvenuto mentre le Forze di Supporto Rapido (Rsf) paramilitari cercavano di cacciare l’esercito dalla città principale della regione del Darfur, El-Fasher. Secondo il gruppo della Sala di Risposta alle Emergenze del campo di Abu Shouk, un drone ha colpito una moschea. “I corpi sono stati recuperati dalle macerie della moschea”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato. (ANSA-AFP).

