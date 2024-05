Sulla lista Michelin in Messico anche un chiosco di tacos

agenzia

Una stella al Califa de León nella capitale

CITTÀ DEL MESSICO, 16 MAG – Anche un chiosco di tacos ha ricevuto una stella Michelin in Messico. Il Califa de León nella capitale è forse uno dei due locali più piccoli, insieme ad uno stand a Bangkok, ad essere parte della prestigiosa guida gastronomica francese. Cinque dollari per un taco di carne è probabilmente un prezzo elevato per gli standard locali, che in genere non supera i 40 pesos (2,40 dollari). Tuttavia, molti dei clienti del Califa sono convinti che i suoi 10 metri quadrati siano i più ambiti della capitale. Il locale è un omaggio alla resistenza al cambiamento. Dal 1968, il menù offre solo quattro opzioni, tutte provenienti da qualche parte della mucca. “Il segreto è la semplicità dei nostri tacos. Gli unici ingredienti sono la tortilla e la salsa piccante rossa o verde, assieme alla qualità della carne”, dice Arturo Rivera Martínez, che qualche ora fa ha ricevuto il grembiule bianco immacolato dall’ambita guida francese. È probabilmente l’unico chef stellato che, quando gli viene chiesto quale bevanda dovrebbe accompagnare i suoi piatti, risponde “una Coca-Cola”, onorando l’usanza messicana, spesso criticata, di mescolare cibi salati con bibite dolci e gassate.

