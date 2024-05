Sullivan evoca con Netanyahu un possibile accordo con Riad

agenzia

Dopo incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman

WASHINGTON, 19 MAG – Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha avuto “incontri costruttivi” con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e ha informato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il suo team dei suoi incontri in Arabia Saudita e del “potenziale che potrebbe essere ora disponibile per Israele, così come per il popolo palestinese”. Lo riferisce una nota della Casa Bianca, che sembra alludere ad un accordo di normalizzazione tra Israele e Riad. Jake Sullivan, ha inoltre discusso con Netanyahu “anche della guerra a Gaza e della necessità di ridurre al minimo le vittime civili”. Sullivan, informa una nota della Casa Bianca, “ha riaffermato la necessità che Israele colleghi le sue operazioni militari a una strategia politica che possa garantire la sconfitta duratura di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi e un futuro migliore per Gaza”. In sostanza ha ribadito la posizione di Joe Biden e della sua amministrazione su Rafah.

