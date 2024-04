Sunak, ‘il programma nucleare dell’Iran mai così avanzato’

agenzia

Premier Gb paragona Teheran alla Russia. Risposta unitaria da G7

LONDRA, 15 APR – Il programma nucleare dell’Iran non è “mai stato a uno stadio così avanzato”. Lo ha sostenuto il premier britannico Rishi Sunak aggiornando la Camera dei Comuni sugli sviluppi in Medio Oriente dopo la rappresaglia di Teheran contro Israele. Sunak ha poi sollecitato la comunità internazionale all’unità, ribadendo la necessità di evitare un’escalation, ma sottolineando anche “la risposta” comune assicurata dal G7 alla Repubblica Islamica. Non ha invece raccolto la sollecitazione della sua ex ministra Suella Braverman, dell’ultradestra Tory, a etichettare come “terrorista” la Guardia Rivoluzionaria iraniana (i cosiddetti pasdaran).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA