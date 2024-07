Sunak, vittoria laburista e mi sono congratulato con Starmer

agenzia

"E' stata una notte difficile per i conservatori"

ROMA, 05 LUG – “E’ stata una notte difficile per i conservatori. Ringrazio gli elettori per il sostegno, non vedo l’ora di continuare a servirli. Il partito laburista ha vinto, ho chiamato Keir Starmer per congratularmi con lui”. Sono le parole del premier britannico uscente Rishi Sunak che è stato rieletto nella circoscrizione Richmond and Northallerton, nel North Yorkshire.

