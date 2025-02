Super Bowl di New Orleans visto da oltre 182 milioni spettatori

agenzia

L'audience record include il pubblico in streaming

NEW YORK, 19 FEB – Grazie ai dati dello streaming l’audience dell’ultimo Super Bowl sulla Fox è svettata a numeri record: oltre 182 milioni di spettatori hanno visto lo scontro tra i Chiefs di Kansas City e gli Eagles di Filadelfia il 9 febbraio a New Orleans concluso con la vittoria degli Eagles 42 a 20. I dati sono stati resi noti dalla Nielsen che inizialmente aveva contato solo il pubblico collegato sulla Fox arrivando comunque al record di sempre di 127,7 milioni. Adesso sono stati aggiunti i numeri di Fox Deportes, Telemundo, il canale in streaming Tubi e quelli digitali della National Football League.

