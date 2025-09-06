Surfista sbranato a morte da uno squalo a nord di Sidney

Incidente

L’uomo, che aveva moglie e una figlia piccola, ha perso «diversi arti», ha dichiarato il sovrintendente di polizia del Nuovo Galles del Sud (Nsw), John Duncan, in una conferenza stampa

In Australia, un «enorme squalo» ha sbranato a morte oggi un surfista su una spiaggia molto frequentata appena a nord di Sydney, riferiscono la polizia e i soccorritori australiani, che hanno quindi chiuso le spiagge della zona per almeno 24 ore.L’uomo di 57 anni, surfista esperto, era uscito con la tavola al largo con cinque o sei amici nelle acque del Pacifico davanti alle spiagge di Long Reef e Dee Why, hanno riferito la polizia e i soccorritori. L’uomo, che aveva moglie e una figlia piccola, ha perso «diversi arti», ha dichiarato il sovrintendente di polizia del Nuovo Galles del Sud (Nsw), John Duncan, in una conferenza stampa. «Il corpo è stato trovato galleggiante tra le onde». Un paio di surfisti lo hanno visto in acqua e lo hanno portato a riva, ha detto Duncan. «Purtroppo, a quel punto abbiamo capito che probabilmente aveva perso molto sangue e i tentativi di rianimarlo sono stati vani».Le spiagge tra la periferia settentrionale di Manly e Narrabeen sono state chiuse per almeno 24 ore, ha dichiarato Surf Life Saving del Nsw.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA