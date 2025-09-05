Svaligiato in Francia museo di porcellane di Limoges

agenzia

Rubate opere antiche cinesi, danni per 6,5 milioni di euro

PARIGI, 05 SET – Un museo di Limoges, nel centro della Francia, celebre per le opere in porcellana conservate, è stato svaligiato nella notte fra mercoledì e giovedì. Il bottino dei rapinatori ammonta a 6,5 milioni di euro. Le opere rubate sono “due piatti particolarmente importanti, in porcellana cinese della manifattura di Jingdezhen, decorati in blu e bianco e datati XIV e XV secolo, oltre a un vaso, anch’esso in porcellana cinese, datato XVIII secolo” ha reso noto il museo “Adrien Dubouché”. Si tratta di “opere rare, prestigiose”, ha detto il direttore del museo, Jean-Charles Hameau. E’ stata aperta un’inchiesta per furto aggravato di opere di importanza nazionale”. I rapinatori sono entrati con scasso verso le 3 di notte, spaccando una finestra sulla facciata dell’edificio. Si sono poi diretti verso una galleria storica per rubare “tre oggetti classificati come di interesse nazionale”. Nessuno degli agenti di sorveglianza presenti è stato ferito. Quando sono intervenuti, i rapinatori avevano già fatto perdere le tracce.

