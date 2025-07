Svezia, ‘continueremo a fornire armi all’Ucraina’

agenzia

Primo ministro: 'In modo "rapido e consistente'

ROMA, 15 LUG – La Svezia, continuerà a fornire armi all’Ucraina in modo “rapido e consistente”: lo afferma su X il primo ministro svedese Ulf Kristersson. “Accolgo con favore l’importante decisione del Presidente Trump di rendere possibile la consegna di armi più avanzate all’Ucraina e di aumentare significativamente la pressione economica sulla Russia – si legge nel messaggio -. In qualità di uno dei maggiori donatori dell’Ucraina, e insieme ai nostri alleati della Nato, la Svezia continuerà a contribuire a forniture rapide e consistenti all’Ucraina. Il tempo è essenziale. Prima ci uniremo tutti per costringere la Russia a porre fine alla sua brutale guerra contro l’Ucraina, più vite saranno salvate”.

