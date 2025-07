Svezia dichiara illegale ordinare materiale porno su internet

agenzia

Rivolta sulle piattaforme specializzate come Onlyfans

STOCCOLMA, 01 LUG – Da oggi, primo luglio, è entrata in vigore in Svezia una legge che rende illegale l’acquisto di materiale pornografico personalizzato da siti internet quali Onlyfans. Di conseguenza la piattaforma Onlyfans ha limitato le funzionalità della chat, impedendo determinate richieste in Svezia. La prostituzione è legale da molti anni in Svezia, ma a differenza di altri Paesi sono previste multe e fino a un anno di carcere per il cliente. “Si tratta di una situazione di vulnerabilità che porta a uno sfruttamento ancora più grande” ha dichiarato Josephine Appelqvist, fondatrice dell’organizzazione no profit Talita e forte sostenitrice della nuova legge in vigore. Non mancano comunque le critiche: “È stato uno shock e ha un impatto estremamente negativo su di me e su altre modelle svedesi” ha dichiarato Mirka Norrström, modella Onlyfans, intervistata dalla Tv di servizio pubblico svedese, Svt. “Siamo in molti che lo prendono come un lavoro serio a tempo pieno e ci troviamo bene” ha aggiunto. La legge non impedisce la possibilità di vendere contenuti pornografici ma bensì l’interazione con il cliente. Diversi esperti credono che la legge sia inefficace, per via della difficoltà da parte delle forze dell’ordine svedesi di farla rispettare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA