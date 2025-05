Svezia, proporremo all’Ue sanzioni ad alcuni ministri israeliani

agenzia

Lo ha annunciato la ministra degli Esteri

STOCCOLMA, 19 MAG – La Svezia presenterà all’Unione Europea una proposta per sanzionare alcuni ministri israeliani, secondo quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri svedese Maria Malmer Stenergard. “In tutti i nostri dialoghi a diversi livelli, abbiamo chiesto l’accesso umanitario immediato (a Gaza). Abbiamo anche spinto all’interno dell’Ue per ottenere sanzioni contro i coloni estremisti che commettono atti di violenza contro i civili. E per esercitare ulteriori pressioni su Israele, posso ora annunciare che la Svezia spingerà per ottenere sanzioni Ue contro singoli ministri israeliani”, ha dichiarato la ministra, intervistata dall’agenzia di stampa svedese Tt. Alla domanda se potesse nominare alcuni ministri in particolare: “No, si tratta di ministri estremisti che spingono per una politica di insediamento illegale e si oppongono attivamente a una futura soluzione a due Stati”, ha ribattuto Malmer Stenergard. “La popolazione di Gaza ha già sofferto terribilmente. Condanniamo anche la recente dichiarazione di Netanyahu secondo cui Israele intende prendere il controllo di tutta Gaza”, ha dichiarato la ministra che oggi ha preso una posizione più marcata nei confronti di quanto sta avvenendo in Medio Oriente: “Per il governo è importante essere molto chiari”, ha sottolineato.

