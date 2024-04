Svezia:autostrade bloccate dalla neve,automobilisti intrappolati

agenzia

Nel nord la giornata d'aprile più fredda in 60 anni

STOCCOLMA, 03 APR – Temperature al di sotto dello zero e forti raffiche di vento e neve hanno colpito la Svezia nel corso della giornata di ieri causando forti disagi alla viabilità in diverse parti del Paese. Sull’autostrada E4, che collega il sud del paese con Stoccolma e la parte settentrionale, le auto sono rimaste bloccate tutta la notte per un tratto lungo 20 chilometri, nei pressi della città di Jonkoping. “Abbiamo lavorato tutta la notte per distribuire bottigliette d’acqua” ha dichiarato Göran Melin vice-responsabile per le emergenze presso il comune di Jonkoping. “Ci vorrà ancora del tempo prima che la viabilità torni normale, abbiamo dato priorità ai veicoli con le gomme invernali e alle automobili. Ma serviranno ancora alcune ore” ha aggiunto Melin, intervistato dall’emittente pubblica svedese, Sveriges Radio. Il freddo della giornata di ieri è stato da record e nel nord della Svezia la colonnina di mercurio ha registrato -33,7 gradi, una temperatura così bassa non si è registrata nel mese d’aprile dal 1955.

