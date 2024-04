Syrsky, ‘Mosca ci supera di 6 a 1 in termini di munizioni’

agenzia

'Ci auguriamo di ricevere dai partner più antiaerea e missili'

KIEV, 29 MAR – La Russia sta superando di sei volte le forze ucraine in prima linea in termini di munizioni, causando perdite di truppe e posizioni. Lo ha detto il comandante delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, in una rara intervista pubblicata oggi da Ukrinform. “Qualche giorno fa il vantaggio del nemico in termini di munizioni sparate era di circa sei a uno”, ha detto Syrsky, secondo cui le forze di difesa ucraine stanno operando al fronte “con poche o nessuna arma e munizioni” sottolineando che situazione è difficile e “tesa” in alcune aree. “Gli occupanti russi continuano ad aumentare i loro sforzi e hanno un vantaggio numerico in termini di uomini”, ha aggiunto Syrsky riferendo che negli ultimi mesi e settimane la Russia ha “aumentato in modo significativo l’attività aerea”. E “ci auguriamo di ricevere dai nostri partner un maggior numero di sistemi di difesa aerea e, soprattutto, missili, considerando che il nemico è passato alla tattica di massicci attacchi aerei contro le truppe ucraine, le infrastrutture civili e le pacifiche città ucraine”. “Saremmo ancora più grati” ai partner “se questa assistenza arrivasse più rapidamente e in quantità sufficiente”, ha affermato il comandante ucraino. “La mancanza di risorse e di quantità necessaria di munizioni hanno permesso ai russi di scavare in profondità nel sud” e in altre zone come Avdiivka. “Manterremmo sicuramente queste posizioni se ci fosse un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea e di proiettili di artiglieria”.

