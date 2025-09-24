Taiwan, 14 morti e 124 dispersi a causa del tifone Ragasa

agenzia

Colpite la contea orientale di Hualien e la cittadina di Guangfu

PECHINO, 24 SET – Il super tifone Ragasa ha causato finora 14 morti e 18 feriti nel suo passaggio su Taiwan, con il numero dei dispersi aggiornato a quota 124. E’ l’ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, relativo a questa mattina, che annovera anche circa 100 persone intrappolate in attesa di soccorso, secondo il Centro operativo di emergenza dell’isola. Almeno 14 persone sono decedute dopo che una barriera lacustre vecchia di decenni si è rotta sotto il peso delle piogge torrenziali nella contea orientale di Hualien, riversando a valle un’enorme quantità di acqua che ha spazzato via un ponte fino a colpire la cittadina di Guangfu.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA