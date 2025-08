Tajani, ‘a Gaza cose inaccettabili ma non è un genocidio’

agenzia

'Il genocidio lo ordinò Hitler con gli ebrei'

MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 06 AGO – “Non c’è giuridicamente genocidio, genocidio è una decisione preordinata di sterminare un popolo. Quello è il genocidio. Stanno facendo delle cose inaccettabili a Gaza ma non è un genocidio. Quello è ciò che ha fatto Hitler contro gli ebrei, che aveva deciso di sterminare gli ebrei. Qui c’è una guerra in corso e si sta colpendo secondo me oltre ogni limite la popolazione civile che non ha nulla a che fare con Hamas”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, anche in risposta a una persona che si è messa fra i cronisti e ha accusato il governo di “complicità in un genocidio”.

