Tajani, ‘a Gaza non è genocidio’

agenzia

'Ma per Israele è ora di fermarsi. Il 7/10 una caccia all'ebreo'

ROMA, 05 DIC – “Io posso non essere d’accordo con quello che fa l’esercito israeliano: è ora di fermarsi, è ora di arrivare al cessate il fuoco. Ma non si tratta di genocidio a Gaza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine delle celebrazioni per i 120 anni del Tempio Maggiore di Roma. “I presupposti del genocidio sono la predeterminazione e la decisione”, ha aggiunto, e il 7 ottobre “non è stato un attentato, un bombardamento o un attacco militare: è stata una caccia all’ebreo” con “predeterminazione”. “Vedere una madre violentata mentre le mettono un neonato nel forno è una cosa che neanche la Gestapo e le SS facevano”.

