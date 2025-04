Tajani, ‘al lavoro con Ue, sui dazi serve risposta pragmatica’

agenzia

'Il governo non lascerà indifeso sistema produttivo italiano'

ROMA, 02 APR – “Occorre evitare una guerra commerciale fatta di dazi Usa che danneggerebbe i cittadini statunitensi ed europei. Siamo già al lavoro con la Ue e i partner europei per una prima valutazione e una risposta comune: domani a Bruxelles vedrò il commissario Sefcovic . E’ necessaria una risposta basata su un approccio pragmatico, basato sul dialogo. Serve un negoziato costruttivo, con la schiena dritta, che tenga conto delle preoccupazioni americane ma tuteli i sacrosanti interessi europei. Il Governo non lascerà indifeso il sistema produttivo italiano”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo gli annunci di Donald Trump. “Lavoreremo alla diversificazione dei mercati di sbocco dei nostri prodotti, come indicato dal Piano d’azione per l’export”, ha aggiunto Tajani.

