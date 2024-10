Tajani arrivato a Buenos Aires, al via la missione di sistema

agenzia

Con lui manager e imprenditori, andrà anche in Brasile

BUENOS AIRES, 07 OTT – Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Buenos Aires accompagnato da una folta delegazione di imprenditori e manager, per una missione di sistema per la crescita internazionale delle imprese italiane. In mattinata l’agenda di Tajani prevede una riunione con gli ambasciatori italiani dell’America Latina, insieme ai direttori di Ice e Istituti italiani di cultura, per fare il punto sui progressi nel sostegno all’internazionalizzazione. In agenda anche una tavola rotonda di alto livello con imprese italiane e argentine. Tra i partecipanti, il ceo di Techint Paolo Rocca, holding con importanti investimenti nei giacimenti petroliferi e di gas di Vaca Muerta nella Patagonia argentina, oltre alla vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, al direttore operazioni commerciali Argentina di Stellantis Martin Zuppi e all’ad dell’Agenzia ANSA Stefano De Alessandri.

