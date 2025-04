Tajani, ‘bene segnale di pace ma Putin faccia una vera tregua’

agenzia

'Risponda alle richieste di Trump, incoraggiamo il negoziato'

ROMA, 19 APR – “Ogni segnale verso la pace è importante, come ho sempre detto incoraggiando tutte le parti a negoziare. Non è chiaro come la Russia rispetterà una breve tregua, mentre Putin deve decidersi a interrompere definitivamente questa guerra che ha iniziato. Deve rispondere positivamente alla richieste del presidente Trump e rendere possibile un vero cessate il fuoco. La pace deve essere giusta e duratura nel tempo”. Lo dichiara il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando l’annuncio di Vladimir Putin di una tregua per Pasqua in Ucraina.

