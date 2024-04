Tajani, ‘bond difesa sul modello Covid sono buona idea’

agenzia

'Abbiamo le ragioni anche per convincere gli altri Paesi'

BRUXELLES, 21 MAR – “Noi crediamo nell’Europa. E crediamo in una difesa europea. Gli eurobond per la difesa sono una buona idea, così come è stato fatto per il Covid. La difesa europea è un percorso che necessita anche di un sostegno finanziario, credo che abbiamo buone ragioni per convincere anche gli altri Paesi” sugli eurobond. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al summit del Ppe.

