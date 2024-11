Tajani, ‘cessate il fuoco in Libano è successo anche italiano’

agenzia

'Continua nostro lavoro per pace giusta in Striscia di Gaza'

ROMA, 27 NOV – “Il cessate il fuoco in Libano è una gran bella notizia alla quale abbiamo dato un contributo importante anche con la riunione del G7 di Fiuggi, è un successo anche italiano. Con la presidenza del nostro Paese siamo ancora una volta riusciti a dare un contributo per la pace”: lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della X edizione di Rome Med Dialogues, evento organizzato da Farnesina e Ispi. “Credo che il cessate il fuoco in Libano possa contribuire ad avviare un percorso per arrivare in tempi non lunghi a un cessate il fuoco anche a Gaza. Noi stiamo lavorando per la pace giusta, continueremo a inviare materiale per sostenere la popolazione civile, quindi siamo al fianco del popolo palestinese. Il nostro obiettivo è due popoli due Stati, lavoreremo per questo. Abbiamo lavorato per il cessate il fuoco in Libano, continuiamo a farlo per la Striscia di Gaza”.

