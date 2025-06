Tajani, ‘con Israele tenere dialogo, sanzioni velleitarie’

agenzia

'Posizione diversa da Madrid, canale aperto porta risultati'

BRUXELLES, 23 GIU – “La nostra è una posizione diversa dalla Spagna: per noi è fondamentale avere un dialogo con Israele. Grazie a questo dialogo siamo riusciti a portare fuori dalla Striscia quasi 1000 persone. Siamo gli unici che siamo riusciti a far entrare a Gaza un convoglio dell’Onu. Avendo un dialogo aperto si possono avere dei risultati, le scelte velleitarie non servono a nulla e sono finalizzate magari alla politica interna dei Paesi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles. La Spagna è arrivata alla riunione di oggi con la posizione di chiedere lo stop dell’accordo con Israele e sanzioni nei suoi confronti.

