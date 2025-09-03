Tajani, condanniamo gli attacchi alla missione Unifil

agenzia

Ministro vede inviato Usa, 'lavoriamo a stabilità Mediterraneo'

ROMA, 03 SET – “Condanniamo gli attacchi alla missione Unifil che lavora per garantire sicurezza e stabilità del Libano”. Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l’incontro a Roma con l’inviato speciale Usa Boulos dopo che droni israeliani hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace. “Lavoriamo con gli Usa – afferma Tajani per la stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente a partire dalla Libia. Vogliamo consolidare la cooperazione con i paesi di partenza e di transito del Nord Africa, del Sahel e del Corno d’Africa per combattere la migrazione irregolare e i trafficanti di esseri umani”.

