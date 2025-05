Tajani, ‘conquista Gaza? Noi sosteniamo piano Egitto’

agenzia

L'iniziativa araba esclude lo sfollamento dei palestinesi

ROMA, 06 MAG – Su Gaza “abbiamo sempre la stessa posizione: noi sosteniamo il progetto egiziano approvato dai Paesi arabi, è il progetto nel quale noi ci riconosciamo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando il piano israeliano di “conquista” e “occupazione” di territori a Gaza. Il piano egiziano prevede la ricostruzione della Striscia escludendo lo sfollamento della popolazione palestinese. “Stiamo lavorando con Israele, con l’Autorità nazionale palestinese, con il Programma alimentare mondiale dell’Onu per cercare di aprire un varco per far passare gli aiuti alimentari italiani e far entrare il progetto Food for Gaza di nuovo in quel territorio consegnando direttamente alla popolazione palestinese, senza passare attraverso Hamas”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il nostro ambasciatore presso Israele, il nostro console a Gerusalemme, i nostri ambasciatori all’Onu e presso la Fao sono al lavoro per cercare di accelerare i tempi per far arrivare il prima possibile i nostri aiuti alla popolazione civile palestinese. Questa per noi rappresenta una priorità”, ha detto Tajani, sottolineando che “ne parlerà” con l’omologo israeliano Gideon Saar.

