Tajani, ‘Consiglio al Ppe dopo i Socialisti, diventi prassi’

agenzia

'Bisogna tenere conto del risultato elettorale'

LUSSEMBURGO, 24 GIU – “Per quanto riguarda il Consiglio bisogna tenere conto del risultato elettorale, la prima forza politica è il Ppe, bisogna vedere cosa accadrà fra 2 anni e mezzo, io ritengo giusto avere dopo questo lasso di tempo una guida popolare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Lussemburgo. “Credo debba diventare una prassi al Consiglio come lo è al Parlamento”, ha aggiunto. “Socialisti e Liberali non possono avere più di quanto hanno ricevuto in termini di consenso dai cittadini europei”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA